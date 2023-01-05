В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сигнал прозвучал в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.