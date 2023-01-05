Силы ПВО России за 2022 год обнаружили и сопроводили более 2 тыс. самолетов-разведчиков

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов, передает РИА Новости.

«Из них более 600 тысяч иностранных самолетов, более 2 тысяч самолетов-разведчиков», — указали в военном ведомстве.

Также отмечается, что было обнаружено более 10 боевых стратегических бомбардировщиков.

Кроме того, в 2022 году дежурные силы приводились в готовность №1 более 4 тыс. раз.

В декабре российский МиГ-31 сопроводил самолет P-3С «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

В конце ноября Минобороны России сообщало, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.