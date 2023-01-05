Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о мощном взрыве в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что мощный взрыв был слышен в Мелитополе

«По предварительным данным, сработала ПВО», — написал он в Telegram-канале.

Он пообещал представить подробности позже.

Накануне Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, есть погибшие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.