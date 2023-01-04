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Пушилин сообщил, что Путин решил наградить спасавших сослуживцев военных в Макеевке

Пушилин: Путин решил наградить бойцов, спасавших сослуживцев во время трагедии в Макеевке

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин принял решение о награждении шестерых российских военных, которые спасали сослуживцев после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по Макеевке в ДНР. Об этом на видео, размещенном в Telegram-канале военного журналиста Семена Пегова WarGonzo, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация», — сказал Пушилин в ходе визита в больницу, где находятся раненые, получившие ранения во время новогоднего обстрела Макеевки.

По его словам, в настоящее время Минобороны РФ собирает информацию, чтобы было представление на награждение.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные проявили героизм и мужество, спасая товарищей в Макеевке.

Как сообщило Минобороны РФ, в результате обстрела Макеевки на территории ДНР со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен 1 января шестью реактивными снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В ведомстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

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