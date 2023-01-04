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Президент Вучич анонсировал трехкратное увеличение спецназа армии Сербии

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в текущем году спецназ армии страны будет увеличен в три раза — с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции по итогам года, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что это главная задача 2023 года.

«Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше €2 тысяч, плюс доплаты за дежурства, ночные смены», — объявил сербский лидер.

Он добавил, что одна европейская страна предоставила Сербии по контракту ракеты и пусковые установки.

29 декабря стало известно, что президент Вучич приказал отменить режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, объявленный 26 декабря из-за обострения обстановки на севере Косова и Метохии.

Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия накалилась после того, как местные сербы начали возводить баррикады на дорогах региона. Сообщалось, что это было связано с тем, что ранее на КПП «Ярине» задержали экс-полицейского Деяна Пантича, этнического серба, которого подозревают в нападении на косовских полицейских.

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