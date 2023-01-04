Представитель администрации США: Россия добивается прогресса в боях в районе Артемовска

Представитель администрации США высокого ранга заявил о нарастающем прогрессе России в боевых действиях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) , передает ТАСС.

«Однако россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом [направлении]», — сказал этот представитель исполнительной ветви власти Соединенных Штатов.

По его словам, РФ, «по сути, вложила серьезные усилия» в данный населенный пункт, но украинские военные «все еще храбро бьются за него».

«Исход в настоящее время не определен», — добавил американский чиновник.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в Артемовске украинские войска создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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