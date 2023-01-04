В США сообщили о возможной передаче Киеву дополнительных РСЗО HIMARS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что в очередные пакеты военной помощи США Украине могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты предоставляют и будут дальше предоставлять Киеву системы вооружений и поддержку, которые нужны «для самообороны».

«И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем. Но то, что HIMARS дает им в этой конкретной части Украины (на востоке. — «Газета.Ru»), — это то, что мы называем «огнем на большую дальность», — сказал Кирби, комментируя обстрел Макеевки в ДНР с использованием HIMARS в новогоднюю ночь, который совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США тайно модифицировали системы HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы «их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.