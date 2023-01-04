Представитель Белого дома Кирби: США в ближайшие недели отправят Украине новое вооружение

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют в ближайшие дни и недели отправить на Украину новое вооружение. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, на востоке Украины в последние несколько недель были особенно ожесточенными. В Вашингтоне считают, что боевые действия продолжатся еще долгое время, в этой связи Киев продолжит получать помощь в сфере безопасности, сказал представитель Белого дома.

Ранее 4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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