В новых регионах России мобилизованным работникам сохранят зарплату до 1 июля

Заработная плата может быть сохранена до 1 июля 2023 года мобилизованными жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые еще находились на своих рабочих местах на момент подписания договоров по принятию этих регионов в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ и сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, рабочие места сохраняются за жителями этих регионов, которые были вынуждены эвакуироваться.

«За сотрудником сохраняется рабочее место, но работодатель вправе заключить срочный трудовой договор с другим работником», — говорится в сообщении.

В том случае, что работник, который эвакуировался, не вернулся на работу по истечении полугода со дня информирования работодателем о возобновлении деятельности, сотрудник может быть уволен.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации россиянина составляет 195 тыс. рублей.