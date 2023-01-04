Адмирал Валуев: фрегат «Адмирал Горшков» станет основой боевой мощи РФ

Командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что фрегат «Адмирал Горшков» станет основой боевой мощи России.

Валуев подчеркнул, что «Адмирал Горшков», оснащенный ракетами «Циркон», будет готов выполнять любые поставленные задачи.

«Не только «Адмирал Горшков», но и остальные корабли, вооружение подводных лодок, будут залогом боевой мощи российского флота и самой России», — подчеркнул Валуев.

Он добавил, что ракеты имеют большую дальность, огромную скорость и не обнаруживаются средствами противовоздушной обороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин по видеосвязи выступил на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Также Путин добавил, что РФ и дальше будет наращивать свой боевой потенциал.

Путин особо подчеркнул, что аналогов ракетам «Циркон» нет в мире.

Фрегат отправляется в почти кругосветное плавание – по Атлантике и Индийскому океану, а также Средиземному морю.