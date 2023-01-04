Пушилин отметил героизм и мужество российских военных в Макеевке

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в Макеевке, проявили мужество и героизм, спасая товарищей из поврежденного здания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество», — отметил врио главы ДНР.

По его словам, большая часть тех, кто выбрался из оказавшегося под обстрелом здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев. Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, военнослужащие помогали и им, рискуя собственными жизнями, отметил Пушилин. Как указал он, ряд военных вернувшихся в здание при этом погибли.

Как сообщило Минобороны РФ, в результате обстрела Макеевки на территории ДНР со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. По данным ведомства, удар был нанесен 1 января шестью реактивными снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом российские средства ПВО сбили два снаряда. В ведомстве отметили, что родным и близким погибших окажут необходимую помощь и поддержку.