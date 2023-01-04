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Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: теплоснабжение в Кременной нарушено из-за обстрелов

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Roman Chop/AP

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что система теплоснабжения Кременной может прийти в негодность из-за поврежденных в результате обстрелов газовых труб.

По словам Мирошника, целые улицы остаются без газоснабжения. Только за последние двое суток газовые трубы повреждали трижды в результате обстрелов.

«Охлаждение может привести в негодность всю систему теплоснабжения. Ремонтники работают быстро, но перебои с отоплением зимой — это опасно», — пояснил бывший посол.

Он отметил, что городская больница в Кременной работает только амбулаторно, а тяжелобольных пациентов вывозят в другие города ЛНР.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко говорил, что Украина может перебрасывать американские РСЗО HIMARS на Кременское направление в Донбассе, что увеличивает риск удара по Луганску.

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