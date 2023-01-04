Воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объявил, что воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Куртева, тревогу объявили в регионе в 16:10 мск.

Он призвал жителей срочно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до окончания тревоги.

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.