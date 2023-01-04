Турчак: рабочая группа по СВО законодательно обеспечит поручения Путина по мерам поддержки военных

Секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) обеспечит законодательное сопровождение поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки военных и их семей, а также контроль за их исполнением. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, поручения главы государства кабмину, ведомствам и руководителям регионов по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, обеспечению военнослужащих — «это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы».

«Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением», — заявил Турчак.

Он также указал, что некоторые предложенные меры созвучные ранее выдвинутым инициативам «Единой России», таким образом Путин фактически поддержал предложение партии о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождения участников СВО.

«Другое поручение — о масштабировании передового опыта поддержки участников СВО и членов их семей — это как раз то, чем «Единая Россия» системно занимается уже не первый месяц», — сказал Турчак.

Он заявил, что партия собирает лучшие региональные практики и поднимает их на федеральный уровень, закрепляет в законодательстве.

«Конечная цель — унификация мер поддержки участников СВО по стране», — отметил Турчак.

Он добавил, что вопрос материально-технического обеспечения военных на передовой — вооружением, техникой, средствами связи, обмундированием, о чем также говорил президент, уже обсуждался на первом заседании группы в Минобороны в конце декабря.

«Будем помогать губернаторам его решать», — заключил Турчак.

В декабре стало известно, что Путин распорядился сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти и организаций по вопросам мобилизации, мобилизационной подготовки, а также поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В частности, задачами рабочей группы будут являться обеспечение взаимодействия Федерального собрания, публичных органов власти и «общественных объединений», мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации, контроль за правовой и социальной защитой участников СВО и их семей, а также организация размещения призванных по мобилизации, подготовка предложений по усовершенствованию мобилизационных мощностей и оснащения действующей армии.

Кроме того, Путин поручил группе ежемесячно докладывать о ходе работы и давать рекомендации Совфеду по своим задачам.