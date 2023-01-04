Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении городской больницы из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении Республиканской клинической психиатрической больницы из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района города.

По его словам, в результате обстрела повреждены фасад и остекление здания этого медучреждения.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские военные выпустили по данному району Донецка восемь снарядов калибром 155 мм.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о многочисленных обстрелах гражданских объектов со стороны ВСУ 1 января 2023 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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