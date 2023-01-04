РИА Новости: власти Васильевки призвали жителей спрятаться в укрытиях из-за обстрела

Глава администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и спрятаться в укрытиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дорогие жители нашего города, <...> находитесь в безопасных местах — лучше, чтобы это были укрытия», — заявила Романиченко.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, есть погибшие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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