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SANA: военные США вывезли из Сирии в Ирак 60 грузовиков с нефтью и пшеницей

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Reuters

Американские военные вывезли из Сирии 60 грузовиков с нефтью и пшеницей. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, колонна из 36 нефтевозов и 24 грузовиков с ресурсами проследовала на американские базы в Ираке.

«Американские оккупационные войска вывезли колонну, состоящую из 36 цистерн с краденой сирийской нефтью, на свои базы в Ираке через нелегальный пограничный переход «Махмудия» в провинции Эль-Хасеке <...> Другая колонна из 24 грузовиков и автоцистерн с награбленными ресурсами в регионе Аль-Джазира <...> проехала в том же направлении», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает от США и России выполнения обязательств по Сирии. Об этом сказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он добавил, что борьба Турции с терроризмом будет продолжаться до тех пор, пока страна и пограничный регион не станут полностью безопасными.

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