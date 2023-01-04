Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава военной разведки Украины Буданов раскрыл планы Киева по наступлению весной

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев планирует наступление весной

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в беседе с ABC News заявил о планах Киева весной перейти к серьезному наступлению.

Согласно его прогнозу, боевые действия в марте будут «самыми жаркими». Он также рассказал, что весной Украина планирует серьезное наступление.

«Наша цель, и мы ее добьемся, — вернуться к границам 1991 года, как признают Украину все субъекты международного права», — подчеркнул Буданов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев хочет вернуть военным путем Крым в 2023 году. По его словам, этот год станет «решающим» в конфликте с Россией. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнила об иностранных кладбищах, уже существующих в Севастополе. Они появились там после войн с иностранными захватчиками. Американские генералы при этом расходятся во мнениях по поводу реалистичности аппетитов Киева в отношении Крыма.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть