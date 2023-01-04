Глава военной разведки Украины Буданов раскрыл планы Киева по наступлению весной

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в беседе с ABC News заявил о планах Киева весной перейти к серьезному наступлению.

Согласно его прогнозу, боевые действия в марте будут «самыми жаркими». Он также рассказал, что весной Украина планирует серьезное наступление.

«Наша цель, и мы ее добьемся, — вернуться к границам 1991 года, как признают Украину все субъекты международного права», — подчеркнул Буданов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев хочет вернуть военным путем Крым в 2023 году. По его словам, этот год станет «решающим» в конфликте с Россией. Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что «ни пяди» Крыма не достанется врагу, и напомнила об иностранных кладбищах, уже существующих в Севастополе. Они появились там после войн с иностранными захватчиками. Американские генералы при этом расходятся во мнениях по поводу реалистичности аппетитов Киева в отношении Крыма.