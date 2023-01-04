Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области, есть погибшие. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Прилет тяжелого (снаряда тяжелой артиллерии. — «Газета.Ru») по военной комендатуре», — указал Рогов.

Он добавил, что в момент обстрела на месте собралась очередь из местных жителей на получение пропусков для личного транспорта.

«Есть раненые и погибшие», — сообщил он.

Ранее Рогов информировал о «новой волне взрывов» в городе Запорожье.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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