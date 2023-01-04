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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что системы Patriot уже начали готовить к передаче Киеву

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Global Look Press

Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.

Министр напомнил, что в конце 2022 года США приняли «революционное» решение предоставить Киеву системы Patriot, и украинская сторона «очень ценит» это.

«Подготовка к передаче этих систем уже началась», — подчеркнул Кулеба.

Ранее издание Military Watch писало, что поставки ракетных комплексов Patriot, которые ранее Соединенные Штаты пообещали Украине, могут затянуться вплоть до следующего года. По данным СМИ, только на одну подготовку местных ремонтных бригад американской стороне может потребоваться 53 недели.

В материале уточнялось, что Киеву якобы предоставят только одну батарею Patriot, и это вызывает у экспертов серьезные вопросы относительно эффективности вооружения.

В то же время Кулеба считает, что получение Украиной ПВО Patriot стало «психологическим переломом» в поставках оружия.

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