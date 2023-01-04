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Фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту направился в поход

Путин отправил на службу оснащенный ракетами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков»

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Министерство обороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту направился в «дальний морской поход» для противодействия угрозам России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

В церемонии по видеосвязи принимает участие президент России Владимир Путин.

«Сегодня фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю», — сказал Шойгу в ходе церемонии выхода судна на боевую службу.

Министр рассказал, что находящиеся на фрегате ракеты «Циркон» способны гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а фрегат может «наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше».

По его словам, экипаж фрегата в ходе похода будет сосредоточен на «противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности». Во время учений планирует отработать действия по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем планируется продолжать оснащать стратегические силы России самыми современными видами вооружения.

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