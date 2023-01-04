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Nikkei: правительство Японии хочет задействовать силы самообороны для защиты АЭС

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Правительство Японии планирует задействовать силы самообороны страны для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, в том числе атомных электростанций. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что власти пересмотрят оперативную политику, которая в настоящее время предполагает использование сил самообороны лишь для реагирования на ЧС. В дальнейшем планируется провести учения с участием полиции и Береговой охраны Японии для отработки задач по перехвату ракет.

Решения об изменениях в нормах были приняты, как отмечается в материале, в том числе с учетом опыта конфликта на Украине.

Ранее в Японии прошли учения на случай аварии на атомной электростанции в результате сильного землетрясения. Как рассказали в кабмине страны, в них принял участие премьер-министр страны Фумио Кисида и ряд членов правительства. По сценарию учений, в префектуре Фукуи было нарушено электроснабжение в результате мощных подземных толчков на АЭС «Михама», что привело к остановке системы охлаждения одного из реакторов атомной станции.

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