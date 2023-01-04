Минобороны: ВС России вскрыли позицию и уничтожили установку РСЗО «Ураган» под Артемовском

Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли позицию и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В районе города Артемовск ДНР вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области ликвидированы три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Еще одна гаубица Д-20 уничтожена вместе с расчетом вблизи населенного пункта Серебрянка в ДНР.

Как следует из сводки, истребительная авиация ВКС России в районе Краматорска ДНР и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами нового поколения. На видео показано, что и опорный пункт, и бронетехника были ликвидированы с одного выстрела.