Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении, что привело к потерям вреди Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — указали в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что украинские войска пытались контратаковать позиции ВС РФ на Южно-Донецком направлении — в районе села Дорожнянка в ДНР.

«Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — указали в МО РФ.

Кроме того, ударами российской артиллерии за сутки были ликвидированы более 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. На видео показано, что и опорный пункт, и бронетехника были ликвидированы с одного выстрела.