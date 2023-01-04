Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило о продолжении наступления на Донецком направлении

Минобороны: ВС России продолжают наступление на Донецком направлении

Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении, что привело к потерям вреди Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — указали в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что украинские войска пытались контратаковать позиции ВС РФ на Южно-Донецком направлении — в районе села Дорожнянка в ДНР.

«Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — указали в МО РФ.

Кроме того, ударами российской артиллерии за сутки были ликвидированы более 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. На видео показано, что и опорный пункт, и бронетехника были ликвидированы с одного выстрела.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть