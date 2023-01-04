Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Турции: Анкара может расширить формат совместного патрулирования в Сирии

close
100%
Global Look Press

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что может расширить формат совместного патрулирования Турции и России в Сирии, передает телеканал TRT.

По его словам, целью Турции является «защита нашей страны и ее народа и ликвидация террористов, которые совершают на нее нападения».

Он добавил, что переговоры Турции и России продолжатся, договоренность в этом вопросе достигнута.

Ранее сообщалось, что турецкая армия продолжит проводить антитеррористические операции в стране и за ее пределами и не допустит формирования у своих южных рубежей зоны, подконтрольной террористам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он назвал единственной целью операций ВС Турции защиту национальных прав и интересов.

Так он прокомментировал планы Турции провести наземную операцию в Сирии против базирующихся там сил признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, операции проводятся и будут проводиться в нужное время и в нужном месте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть