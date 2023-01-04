Минобороны Турции: Анкара может расширить формат совместного патрулирования в Сирии

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что может расширить формат совместного патрулирования Турции и России в Сирии, передает телеканал TRT.

По его словам, целью Турции является «защита нашей страны и ее народа и ликвидация террористов, которые совершают на нее нападения».

Он добавил, что переговоры Турции и России продолжатся, договоренность в этом вопросе достигнута.

Ранее сообщалось, что турецкая армия продолжит проводить антитеррористические операции в стране и за ее пределами и не допустит формирования у своих южных рубежей зоны, подконтрольной террористам, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он назвал единственной целью операций ВС Турции защиту национальных прав и интересов.

Так он прокомментировал планы Турции провести наземную операцию в Сирии против базирующихся там сил признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, операции проводятся и будут проводиться в нужное время и в нужном месте.