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МО России показало кадры уничтожения опорного пункта и бронетехники ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео появилось в  Telegram-канале ведомства.

На видео показано, что и опорный пункт, и бронетехника были ликвидированы с одного выстрела.

В Минобороны высоко оценили эффективность и точность используемых боеприпасов, но не пояснили, какие конкретно снаряды применялись для удара.

Ранее МО России показало кадры уничтожения украинских диверсантов на правом берегу Днепра с российских позиций, расположенных на левом берегу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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