Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В ведомстве уточнили, что тревогу объявили в течение нескольких минут в разных регионах. Так, в 08:36 (мск) она прозвучала в Черкасской и Полтавской областях, в 08:37 (мск) — в Днепропетровской и Кировоградской областях, а в 08:39 (мск) — в Харьковской области.

Накануне днем сирены прозвучали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.