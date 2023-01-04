NYT: дешевизна беспилотников относительно средств ПВО на руку РФ в украинском конфликте

Низкая стоимость беспилотников по сравнению со средствами ПВО может в долгосрочной перспективе сыграть на руку России, пишет The New York Times.

По данным издания, применение украинскими войсками многих средств обороны, в том числе противовоздушной, обходится «значительно дороже беспилотников».

По мнению экспертов издания, запуск беспилотника обходится примерно в 7 раз дешевле, чем использование средств ПВО для его уничтожения.

Ранее Евросоюз внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в передаче беспилотников России, следует из опубликованного документа.

В примечании отмечается, что Совет ЕС считает необходимым внести в перечень лиц, в отношении которых должны быть введены ограничения, два физических и два юридических лица, «участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов».

В этом списке оказались двое иранских военных и структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.