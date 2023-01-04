ТАСС: ВСУ на Купянском направлении используют ложные позиции, чтобы скрыть численность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении используют ложные позиции. Такой тактикой они пытаются скрыть свою реальную численность на этом участке линии соприкосновения. Об этом ТАСС рассказал офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В районе населенного пункта Куземовка РТГр (ротная тактическая группа) вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков», — добавил российский военный.

Противник делает ставку на введение в заблуждение российских войск, полагает Марочко.

Ранее сообщалось, что Минобороны России сообщило, что российские военные на Краснолиманском направлении нанесли удары по штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины в ЛНР и ДНР и ликвидировали более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, согласно данным МО РФ, на Купянском направлении в Харьковской области российские силовики «уничтожили» более 40 военных ВСУ.