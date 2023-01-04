Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: ВСУ на Купянском направлении используют ложные позиции, чтобы скрыть численность

Марочко: ВСУ скрывают свою численность на Купянском направлении при помощи ложных позиций

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении используют ложные позиции. Такой тактикой они пытаются скрыть свою реальную численность на этом участке линии соприкосновения. Об этом ТАСС рассказал офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В районе населенного пункта Куземовка РТГр (ротная тактическая группа) вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков», — добавил российский военный.

Противник делает ставку на введение в заблуждение российских войск, полагает Марочко.

Ранее сообщалось, что Минобороны России сообщило, что российские военные на Краснолиманском направлении нанесли удары по штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины в ЛНР и ДНР и ликвидировали более 120 украинских военнослужащих. Кроме того, согласно данным МО РФ, на Купянском направлении в Харьковской области российские силовики «уничтожили» более 40 военных ВСУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть