РИА Новости: жителя Мелитополя задержали за передачу Украине сведений о российских военных

Силовики задержали жителя города Мелитополя в Запорожской области, который передавал Украине сведения о расположении российских военнослужащих. Об этом сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.

«Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», — рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что за данное преступление может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В конце декабря в Луганской народной республике была задержана жительница Сватова, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижениях и технике Вооруженных сил России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.