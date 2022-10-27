Стремоусов заявил, что ВСУ несут большие потери в силе и технике на Херсонском направлении

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные сейчас сталкиваются с большими потерями на Херсонском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По его словам, границы и эшелоны обороны линии на данном направлении все еще не менялись.

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны», — утверждает Стремоусов.

Также замглавы региональной администрации добавил, что Вооруженные силы Украины несут потери не только в силе, но и в военной технике.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Стремоусов заявил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть.