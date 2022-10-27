Стремоусов заявил, что ВСУ несут большие потери в силе и технике на Херсонском направлении

close
100%
Иван Родионов/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные сейчас сталкиваются с большими потерями на Херсонском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По его словам, границы и эшелоны обороны линии на данном направлении все еще не менялись.

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны», — утверждает Стремоусов.

Также замглавы региональной администрации добавил, что Вооруженные силы Украины несут потери не только в силе, но и в военной технике.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Стремоусов заявил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть