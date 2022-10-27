РИА Новости: российский снайпер подбил украинскую БМП-2 из крупнокалиберной винтовки

Российский снайпер-разведчик с позывным Рубик подбил украинскую боевую машину пехоты БМП-2 из снайперской винтовки, выведя из строя ее башню. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, БМП-2 начала обстреливать группу, в которую входил Рубик, во время наступления.

«Благодаря крупнокалиберной винтовке смогли ее «отработать» — заклинили ей башню, она укатилась. Больше она на этом направлении не показывалась», — приводит агентство слова снайпера.

Рубик также рассказал, что в ходе специальной военной операции на Украине основными задачами разведчиков являются добыча информации, вылазки и непосредственно поражение противника.

При этом выявление слабых мест противника занимает много времени — от двух до трех недель и иногда заканчивается «крайне жестким» ответом.

«Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем — минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», — рассказал Рубик.

Ранее сообщалось, что артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Донбассе.

Боец, участвующий в расчете БМ-21 «Град», рассказал, что они нанесли удары по танковому взводу, состоящему из трех машин.