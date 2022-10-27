МВД ЛНР: иностранный легион попытался прорвать оборону в районе Сватова

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В Министерстве внутренних дел (МВД) Луганской народной республики заявили, что иностранный легион хотел прорвать оборону союзных сил в районе Сватова 26 и 27 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Также врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что плацдарм противника удалось уничтожить на восточном берегу реки Жеребец.

«Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная — Сватово», — сказал он.

До этого в ЛНР сообщили об ожесточенных боях с ВСУ в районе Кременной и Сватова. Ожесточенные бои с помощью артиллерии велись под Лисичанском.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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