Рогов: наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться до зимы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область может начаться до зимы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой войск на запорожском направлении. Наступление на этом направлении может начаться уже в ближайшие недели.

«Основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — рассказал Рогов.

Он добавил, что таким образом ВСУ планируют отрезать линии снабжения российских войск под Херсоном, а также захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

Ранее в ЛНР заявляли о гибели 113 человек с начала спецоперации в результате обстрелов ВСУ. Среди погибших семь детей. За указанный период по территории республики украинскими силами было произведено 1232 обстрела.