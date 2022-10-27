Власти Макеевки в ДНР получили сообщение о минировании торгового центра «Галактика»

Власти города Макеевка в Донецкой народной республике получили сообщении о минировании торгового центра «Галактика». Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники спецслужб занимаются проверкой информации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 27 октября в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло шесть взрывов.

25 октября мощный взрыв произошел у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе. В результате пострадали 12 человек, в том числе школьница.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.