Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев

Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра сообщил, что ВСУ убили его двух раненых сослуживцев

Освобожденный из украинского плена боец Луганской народной республики (ЛНР) Александр Чупра сообщил РИА Новости, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) убили его раненых сослуживцев.

«Мы заняли круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно. Там сопротивляться уже было бесполезно, потому что у нас <…> ничего нет уже, все расстреляли. Все, тишина резко. Ну, думаю, прикинусь мертвым», — рассказал боец.

Однако противник распознал, что боец ЛНР притворяется и тому пришлось подниматься и сознаваться. На что украинский военнослужащий ответил, что военный захвачен в плен. При этом нападавшие, по словам Чупры, были именно ВСУ, а не нацбатальоны.

«И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек», — отметил военнослужащий.

Двоих раненых, как заявил Чупра, украинские военные убили.

Несколько дней назад советник главы Луганской народной республики Анна Сорока по итогу общения с двумя ополченцами Народной милиции ЛНР, которые вернулись из плена, сообщила, что солдаты ВСУ нередко добивают раненых пленных для того, чтобы не тратить на них медикаменты и время на транспортировку в тыл.

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