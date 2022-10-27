Стремоусов: признаков подготовки ВСУ к масштабному наступлению на Херсонскую область нет

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что нет признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления на Херсонскую область.

«Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — подчеркнул он.

Стремоусов отметил, что линию обороны на передовой постоянно усиливают. Херсонскую область, по его словам, сдавать никто не собирается.

Накануне Стремоусов заявил, что данные о накоплении 60 тыс. бойцов ВСУ для наступления на Херсон – это ложь.

26 октября министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. Также советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация в Херсонской области меняется в неприятную сторону для Киева.