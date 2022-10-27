Стремоусов: признаков подготовки ВСУ к масштабному наступлению на Херсонскую область нет

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LIBKOS/AP

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что нет признаков подготовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления на Херсонскую область.

«Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — подчеркнул он.

Стремоусов отметил, что линию обороны на передовой постоянно усиливают. Херсонскую область, по его словам, сдавать никто не собирается.

Накануне Стремоусов заявил, что данные о накоплении 60 тыс. бойцов ВСУ для наступления на Херсон – это ложь.

26 октября министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. Также советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация в Херсонской области меняется в неприятную сторону для Киева.

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