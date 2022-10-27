РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

РИА Новости: артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины в Донбассе

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец, участвующий в российской спецоперации в Донбассе в расчете БМ-21 «Град», рассказал, что они нанесли удары по танковому взводу ВСУ, состоящему из трех машин.

Военнослужащий уточнил, что как правило бьют по живой силе противника, военной технике и укрепленным районам. Особое внимание, по его словам, уделяют уничтожению иностранного оружия. В частности, артиллерист рассказал журналистам, что ранее удалось зацепить ударом американскую гаубицу М777.

Несколько дней назад российские артиллеристы отбили атаку в направлении Куземовки и отбросили ВСУ на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы смогли ликвидировать до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины и полевой склад с боеприпасами под Харьковом.

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