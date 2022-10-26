Reuters: Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

В публикации отмечается, что Военно-морские силы США и армия произвели запуск ракеты с береговой стартовой площадки в штате Вирджиния. Это было необходимо, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия и помочь в разработке нового класса оружия.

Агентство отмечает, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также «усовершенствованных материалов», устойчивых к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».

Ранее президент России Владимир Путин наблюдал за учениями сил стратегического сдерживания, а также заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу.

Также уточняется, что под руководством Путина состоялась тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания РФ, в ходе которой произвели практические пуски баллистических и крылатых ракет.