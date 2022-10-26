РИА Новости: Киев сделал муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над зоной ЧАЭС

РИА Новости со ссылкой на собственный источник утверждает, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой».

По информации агентства, специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими Вооруженными силами.

По информации собеседника агентства, специалисты предприятия уже сделали муляж ракеты комплекса «Искандер». Его головную кассетную часть хотят начинить радиоактивным материалом, а после «сбить» силами украинской противовоздушной обороны над зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда».

Он отметил, что муляж ракеты «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Кремлю известно о планах Киева использовать «грязную бомбу».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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