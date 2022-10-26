Полномочия направлять ВС на учения за рубеж закрепят за президентом РФ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за президентом России полномочия принимать решения об участии Вооруженных сил страны в совместных с другими государствами мероприятиях в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за президентом, к примеру, закрепят полномочия принимать решения об участии в военных учениях и парадах за рубежом.

Ранее днем президент России Владимир Путин понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Под руководством российского лидера была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой были произведены практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Как сообщил Сергей Шойгу, под руководством российского главы также состоялась тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Первые в 2022 году учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет состоялись 19 февраля.