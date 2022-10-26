Минобороны РФ показало полет стратегических ракетоносцев Ту-95 в рамках тренировки СЯС

Минобороны России опубликовало съемку боевого вылета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках тренировки стратегических ядерных сил (СЯС) России. Видео выложено в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

На кадрах показано руление самолета на взлетную полому, разбег, набор высоты, разворот и посадка. Моменты взлета и пуска стратегических крылатых ракет не показан. Где и когда были сделаны кадры не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе тренировки СЯС помимо авиации были задействованы грунтовые ракетные комплексы »Ярс» и стратегическая подводная лодка »Тула», которые произвели практические пуски ракет.

Учения имитировали ответный удар России на ядерное нападение противника. Тренировкой руководил президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

По информации Минобороны РФ, учения были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.