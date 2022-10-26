«Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога, по предварительным данным, объявлена по всей Украине днем 26 октября. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В свою очередь представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтвердили, что тревога и оповещение о ней действительно актуальны.

Также сейчас украинских граждан оповещают о происходящем в регионах в официальных Telegram-каналах.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

Ранее стало известно, что в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Тогда информацию подтверждал ресурс «Карта воздушной тревоги Украины».

До этого госпогранслужба Украины сообщила об очередях на выезд на границе страны с Польшей.