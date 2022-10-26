Швейцария отказалась поставлять ВСУ каски и бронежилеты

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты из-за необходимости сохранять свой нейтральный статус, сообщается на сайте правительства страны — Федерального совета.

«Бронежилеты и шлемы — это оборудование военного назначения. Они классифицируются как специфическое военное имущество в соответствии с законодательством Швейцарии. В результате Швейцария отклонила заявки на поставку шлемов и бронежилетов украинской армии», — указано в отчете о политике нейтралитета.

В правительстве Швейцарии отметили, что гуманитарные поставки Украине продолжаются в прежнем объеме — медикаменты, семейные палатки, матрасы, спальные мешки и шерстяные одеяла. Впервые с 1993 года Швейцария вынуждена публиковать отчет о политике нейтралитета.

Ранее министр обороны Резников назвал Украину полигоном для испытаний вооружений.

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