В ЛНР сообщили о бое между польскими наемниками и «Правым сектором»*

Полковник МВД ЛНР Кисилев: польские наемники уничтожили бойцов «Правого сектора»

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РИА «Новости»

Помощник главы МВД ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил о перестрелке между польскими наемниками, сражающимися на стороне ВСУ, и бойцами «Правого сектора» (организация запрещена в России) на кременском направлении в Донбассе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Как передает агентство, Киселев заявил, что наемники отказались идти в наступление в направлении Кременной, чтобы «повлиять» на них на место прибыли бойцы «Правого сектора». После этого, по словам полковника, между военными произошел конфликт, в результате которого польские наемники «утилизировали» своих оппонентов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

*   организация запрещена в России
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Операция на Украине
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