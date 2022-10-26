Экстренные службы сообщили о нападении на РОВД в Херсоне с гранатометом

Неизвестные попытались в Херсоне напасть на Днепровский районный отдел внутренних дел, чтобы завладеть оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб региона.

Отмечается, что инцидент произошел около 13 часов. Нападавшие успели сделать один выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

В настоящее время в Херсоне проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленников, рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался поджечь военкомат в Подмосковье.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за «участившихся нападений».

В свою очередь представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что преступления в отношении военкоматов расцениваются как теракты или призывы к ним.

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