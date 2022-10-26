Экстренные службы: подрыв саперами снарядов на полигоне стал причиной взрыва в Херсоне

Причиной взрыва в Херсоне послужил подрыв неразорвавшихся снарядов на полигоне, осуществленный военными инженерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренной службы региона.

«Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов», — пояснил собеседник агентства.

По данным РИА Новости, жители Херсона столкнулись в ряде районов города с последствиями взрыва, включая вылетевшие стекла в зданиях.

Другие подробности в связи с подрывом снарядов на территории полигона пока неизвестны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области.