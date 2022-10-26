Песков назвал размещение 101-й дивизии ВС США в Румынии угрозой безопасности России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США в Румынии является угрозой безопасности России и не способствует деэскалации конфликта на Украине.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас. В любом случае, подобное размещение солдат вблизи границ не приводит к стабильности в нашем регионе», — заявил Песков.

Соединенные Штаты разместили 101-ю воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы» на румынской военной авиабазе в нескольких километрах от украинской границы на севере Румынии, в Буковине.

Ранее издание Al Mayadeen назвало размещение дивизии 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США, также известной как «Кричащие орлы», в Румынии началом Третьей мировой войны.

По мнению обозревателя, США и Великобритания имеют цель ослабить Россию, разрушить экономику Европы и перенести промышленный и экономический капитал в США.

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