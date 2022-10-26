WP: в Киеве признают, что мало что могут сделать для защиты энергосистемы от ударов РФ

Украинские чиновники признают, что немного могут сделать для защиты энергосистемы страны от российских ударов. Об этом пишет газета Washington Post.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, приводимым в материале, у российских военных есть некая дорожная карта для обстрелов. По мнению украинских чиновников, направление ударов задают специалисты по энергетике.

По информации WP, удары по энергетической инфраструктуре «носят высоко стратегический характер» и от них очень трудно защититься. Отмечается также, что применение систем ПВО требует основательной подготовки.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста.

Ранее 26 октября сообщалось о воздушной тревоге в трех областях на Западной Украине — Тернопольской, Волынской и Ровненской.

Руководитель администрации Николаевской области Виталий Ким также сообщал об обстреле двух объектов инфраструктуры в регионе.