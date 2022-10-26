В Славяносербском районе двое сотрудников МЧС пострадали при разминировании

В Славяносербском районе двое сотрудников МЧС — пиротехники — пострадали при разминировании взрывчатки в районе населенного пункта Лопаскино, в непосредственной близости от Луганска, сообщает ТАСС.

«Во время проведения работ по спасению гражданского лица в лесополосе в районе населенного пункта Лопаскино Славяносербского района произошел взрыв мины, при котором пострадали два сотрудника взвода инженерно-саперных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС ЛНР», — указано в сообщении.

Пострадавшие сотрудники МЧС были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Ранее основатель проекта WarGonzo военкор Семен Пегов получил ранение в ДНР. После операции он опроверг информацию о подрыве на мине «Лепесток».

Сам Пегов оценивает свое состояние как хорошее, чувствует себя «бодро, молодежно, позитивно». Он поблагодарил подразделения «Сомали», которые ему помогли, и донецких врачей, которых назвал лучшими.